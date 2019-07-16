ZBEÜ'de 15 Temmuz ve FETÖ'yü anlattılar

15 Temmuz 2016 günü yaşanan başarısız darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 15 Temmuz paneli düzenlendi. Demokrasi ve Milli Birlik günü ilan edilen 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşmacılar FETÖ yapılanmasını ve 15 Temmuz'u anlattı.

Panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Seyfullah Kara yaptı. Açılış konuşmasını yapan Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye açısından çok önemli bir tarih. Bu önemi birçok açılardan ele alabiliriz. Ama Türk Milleti'nin iradesinin ortaya konulması açısından çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgemizde ne kadar önemli bir devlet olduğu, Türkiye üzerinde nasıl planlar yapıldığı, bu planların ne kadar uzun vadeli olduğunun anlaşılması açısından da çok önemli. Bölgemize baktığımızda yanan bir Ortadoğu ile karşı karşıyayız. Irak, Suriye, Libya, Yemen ve diğer ülkelerde istikrara kavuşmayan olayları düşündüğümüzde Türkiye'nin bu çerçevede nasıl önemli bir ülke olduğunu, son 10 yıldır sürekli başımızın dertten beladan kurtulamadığını düşünürsek hakikaten de Türkiye'nin bölgedeki ve bütün dünyadaki önemi bir kez daha iyi kavranır. Özellikle son 10 yılda olup bitenden sonra hala Türkiye dimdik ayakta, hala demokrasisi ile ekonomisi ile devletiyle ayakta, bu da bize Türkiye'nin ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı, Türk Halkı'nın da ne kadar sabırlı olduğunu gösteriyor. 15 Temmuz gecesi uluslararası stratejik uzmanı olduğunu iddia eden birisi şaşkınlıkla Türk halkı buna cevap vermez ki, askerine sadıktır, gelişen olaylara böyle meydanlara inerek cevap vermez diye şaşkın şekilde demeç veriyordu. Fakat Türk Halkı bunun böyle olmadığını gösterdi. O gece insanlar akın akın caddelere çıktı. Ellerinde herhangi bir savunma aracı olmadan sabaha kadar mücadelesini verdi. Belki işin ciddiyetini halkımız da ilk zaman fazla anlayamadı ama en azından bir kısmı fakat işin silahlı müdahaleye vardığını görünce sözde kendi askerleri tarafından silah doğrultulduğunu görünce evine geri dönmedi. Direndi, dünyada eşine rastlanmayan kahramanlıklar gösterdi. O yazın sıcağında bazıları eve dönemeyeceğini anlayınca havuzlarda bulduğu sularla abdest aldı. Şehadete hazırız diye o direnişine devam etti.

Türkiye İşgal Projesi Paneli'nde Uzman Adnan Çelik, Doç. Dr. Hasan Meydan ve Dr. Öğretim Üyesi Melik Koç FETÖ'yü anlattı. Doç. Dr. Hasan Meydan, tarihten günümüze din istismarını ve FETÖ'nün din istismarıyla yapılanmasını anlattı. Meydan, "En önemlisi tartışmasız otorite oluşturmak. Bizim dini olarak uyanık olmamız gereken temel noktalardan birisi de budur. Din de iki tartışmasız kaynaktan birisi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) dir" dedi.

Panelistlerden Melik Koç 15 Temmuz'da Batı Medyası'nın tutumunu anlatırken uzman Adnan Çelik de 15 Temmuz gecesi Türksat'ta yaşananları aktardı. Programa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Başsavcı Hakan Yağız, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ve davetliler katıldı.