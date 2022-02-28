ZBEÜ'de 3. Psikoloji ve Yaşam günleri gerçekleştirildi

Psikoloji ve Yaşam günleri gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencilerinin 3.'sünü düzenlediği Psikoloji ve Yaşam Günleri etkinliği 26-27 Şubat tarihlerinde Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Zonguldak Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Şube Müdürü Gencay Bilgi, çok sayıda akademisyen ve idari personel katılı gerçekleştirildi. tkinlikte; Doç. Dr. Onurcan Yılmaz, Psk. Dr. Sinem Durusal, Uzm. Kln. Psk. Cansu Batman, Psk. Beyza Kökçü, Örgütsel Psk. Kağan Güney, Psk. Dilanur Zontul, Psk. Dan. Selman Yetkin ve Psk. Mehmet Ali Erkuş'un yer aldı.

Psikoloji bölümü öğrencileri başta olmak üzere alan dışından birçok öğrencinin de oldukça ilgi gösterdiği etkinlik soru cevap kısmı ile son buldu.