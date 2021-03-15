ZBEÜ'de afet farkındalık eğitimleri devam ediyor

Afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla ‘2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamındaki afet bilinci eğitimleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde devam ediyor.

Afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması misyonuyla ilki 5 Mart tarihinde gerçekleşen eğitimlerin ikincisi 12 Mart 2021 tarihinde tamamlandı. ZBEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi ve Afet Farkındalık Eğitici Eğitmeni Dr. Öğr. Üyesi Beyza Koç'un Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Afetlere ilişkin temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın ve tahliye gibi konularda katılımcıların bilgilendirildiği afet farkındalık eğitimleri ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında devam edecek.