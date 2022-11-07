ZBEÜ'de akademik personele "eğiticilerin eğitimi" programı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde çeşitli kampüs ve birimlerinde görev yapan akademik personelin eğitim ve öğretimdeki yetkinliğini geliştirmek amacıyla ‘Eğiticilerin Eğitimi' programı düzenlendi.

ZBEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümü öğretim üyeleri tarafından düzenlenen ve Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen program saat 09.00'da başladı. Akademik personelin yoğun katılım gösterdiği ‘Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı', yetişkin eğitiminde öğretim yöntemleri, eğitim psikolojisi, sınıf yönetimi ve ölçme-değerlendirme konularını içeren 4 ana başlıkta uygulandı.

Birimlerdeki eğitim hizmetinin kalitesini arttırmak ve güncel öğretme yöntemlerini takip etmek üzere planlanan programın diğer amaçlarının ise yenilikçi eğitim uygulamaları konusunda farkındalık kazanmak ve üniversitedeki öğretim anlayışını güncel ölçütlere uygun hale getirmek olduğu bildirildi.

Yaklaşık 8 saat süren programın kapanış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bulunduğu konumla yetinmeyen, daima büyümeyi ve ileri bakmayı vizyon edinen üniversiteyi çok daha iyi yerlere taşımak adına katkı sunmayı amaçlayan programı düzenleyen öğretim üyelerine teşekkür ederken, söz konusu programa katılımlarıyla eğitim öğretimde yenilik ve gelişime duyarlılığını gösteren akademik personeli de tebrik etti. Bir üniversitenin öncelikle eğitim öğretim alt yapısı ile kalkınacağına dikkat çeken Özölçer, akademik personelin yerine getirdiği işin sorumluluğu itibariyle, kendisini güncel yaklaşımlar ve beklentiler doğrultusunda geliştirmesinin ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Kapanıştaki konuşmasının ardından Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından eğitimi gerçekleştiren Doç. Dr. Murat İnce'ye, Doç. Dr. Okan Bilgin'e, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Turan'a ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Gözütok'a teşekkür belgesi takdim edildi.