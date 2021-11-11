ZBEÜ'de “Atatürk'ün Perspektifinden Müzik ve Sahne Sanatları” paneli

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında “Atatürk'ün Perspektifinden Müzik ve Sahne Sanatları” konulu panel Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Panel, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Melike Bolat, Öğr. Gör Ekil Kaya ve Arş. Gör. Dr. İlkay Göksel yer aldı. Konuşmacılar müzik, tiyatro ve opera sanatına ilişkin Atatürk döneminde yapılmış olan çalışmalara yer vererek günün koşulları bağlamında değerlendirmelerde bulundular.

Panel sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı katılımcılara teşekkür belgelerini sundu.