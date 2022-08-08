ZBEÜ'de bir ilk

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda bu yıl ilk kez şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler için ek kontenjan açılmasına karar verdi.

Üniversitenin sürekli büyümeyi hedefleyen vizyonuna uygun bir şekilde gelişimine tüm hızıyla devam eden ve 24-28 Ağustos tarihleri arasında Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda yapacağı özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, öğrenci kontenjanına bu sene ilk defa şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenci kontenjanı ekledi. Bünyesinde üniversiteyi ulusal ve uluslararası birçok arenada temsil eden çok sayıda milli sporcu barındıran Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş, yabancı uyruklu öğrenciler için de her yıl ayrı kontenjan açtıklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada kaliteli bir büyümeye dikkat çeken Gümüş, hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın dört bir yanından gelen öğrencilere nitelikli bir eğitim vererek, onların adından söz ettirir bireyler haline gelmesini amaçladıklarını ve sahip oldukları dinamik ve geniş kadroyla bunun için ellerinden gelen tüm özveriyi göstereceklerini ifade etti. Böylesi bir vizyonla yoluna devam eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun şehit ve gazi yakınları ile engelli öğrencileri de kazanmak istediğini belirten Gümüş, bu gibi kararların Üniversiteler arasında daha da yaygınlaşması temennisinde bulundu.

"Ön kayıtlar online yapılabilmekte"

Geçtiğimiz yıl açılan Antrenörlük Eğitimi Bölümüne bu yıl ilk defa özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacağını açıklayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş, “Yüksekokulumuz gerek lisans gerekse tezli/tezsiz lisansüstü eğitim faaliyetleri ile tercih edilebilir olmaya devam etmektedir. Yüksekokulumuz Özel Yetenek Sınavının tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden ön kayıtların online şekilde internetten yapılabilmesi, hiçbir şekilde başvuru ücreti alınmaması ve sınavımızın şeffaflığı da başvuru sayımızı rekor seviyeye ulaştırmaktadır” diye konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi programlarına Özel Yetenek Sınavı ile toplam 80 öğrenci alınacağını aktaran Gümüş, özel yetenek sınavı ön kayıtlarının 08-21 Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi olarak https://besyo.beun.edu.tr adresinden yapılabileceğini duyurdu.