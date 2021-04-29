ZBEÜ'de 'Davranışsal Bağımlılığın Olumsuz Etkileri' konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde 29 Nisan Perşembe günü zoom video konferans yoluyla 'Davranışsal Bağımlılığın Olumsuz Etkileri' başlıklı konferans Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli Psikolog Ayşenur Eryiğit'in katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta, çağın en önemli halk sağlığı problemlerinin başında yer alan bağımlılıklar konusu, çok yönlü olarak ele alındı. Konuşmasına bağımlılık kavramını ve türlerini açıklayarak başlayan Eryiğit, yakın geçmişe kadar bağımlılığın tütün, alkol gibi bir takım kimyasal maddeler ile anılırken günümüz dünyasındaki yeni gelişmeler ve yaşam standartlarındaki değişmelerle birlikte davranışsal bağımlılıklar olarak bilinen yeni tür bağımlılıklar halk sağlığının öncelikli konuları arasına girdiğini ifade etti.

Bağımlılığın insan psikolojisinde kişilerin ruhsal yaşamını değişikliğe uğratan kimyasalların veya bağımlılık oluşturan diğer unsurların etkilerini, bağımlılığın toplumsal yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekilen konferansta, bireysel olarak bağımlılıkla mücadele ve korunma yöntemlerini sunum eşliğinde dinleyicilere aktarıldı.