ZBEÜ'de "Dental İmplant Uygulamaları" paneli

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde Diş Hekimliği Fakültesi tarafından ‘Dental İmplant Uygulamaları Paneli' düzenlendi.

Panelde; Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gediz Geduk, Ağız Diş Çene ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Gülşe, Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. İnanç Cengiz ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Ayşegül Köroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu; böyle bir etkinlikte bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, implant uygulamalarının diş hekimliği mesleğinde ilgi duyulan bir alan olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bodrumlu; bu tür bilimsel etkinlikleri önümüzdeki süreçte de devam ettirmek istediklerini söyleyerek konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmacılar; dental implant uygulamalarında görüntüleme teknikleri, implant cerrahisi, implant çevre dokularının sağlığı ve protetik açıdan tedavi ve planlama konularında bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Panele diş hekimliği fakültesi akademik personelinin yanı sıra, Zonguldak Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Emre Erbaycu, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Başkanı Volkan Çayırlı, Zonguldak bölgesinde görev yapan diş hekimleri ve fakültenin araştırma görevlileri ve öğrencileri katıldı.

İlgiyle takip edilen panel soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.