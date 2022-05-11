ZBEÜ'de deprem konferansı ve tatbikatı gerçekleştirildi

Dr. Ali Arslan Konferans Salonunda deprem konulu seminer düzenlendi ve deprem tatbikatı yapıldı.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Doç. Dr. Ezgi Taylan Koparan danışmanlığında, Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinden Oktay Çalış, Eylem Karakazan, Hilal Ayyıldız, Emine Eda Karaeşme, Zeynep Durmuş, Yunus Emre Işık, Ömer Faruk Anlaş, Habip Toplar tarafından "Yer Hareketlenmeden Sen Hareketlen" adlı proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden eğitmenler Aslan Dağlıoğlu ve Murat Kanlı'nın vermiş olduğu seminerde, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak karşılaşabilecek tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmek ve bireyleri afete hazırlamak konuları hakkında bilgiler verildi.

Konferansın ardından çalan siren sesi ile başlayan deprem tatbikatında bina boşaltıldı ve herkes okul bahçesindeki toplanma merkezinde bir araya geldi. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Gökbulut, akademisyenler ve öğretmen adaylarının katıldığı tatbikatın ardından Prof. Dr. Soner Yavuz tarafından konuşmacılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Konferans ve tatbikatın sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu ve konferansa katılanlara broşür, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.