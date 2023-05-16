ZBEÜ'de dijitalleşme ve temiz enerji görüşüldü

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Onan ve Mustafa İnan katılırken, dış katılımcılar olarak ise MIA Teknolojileri temsilcileri Gökhan Beltekin, Görkem Kuşçu ve Elif Özdemir yer aldı.

Çevreci kampüs uygulamalarını ön planda tutan ve 12 ayrı kampüsü bulunan üniversitede geçtiğimiz yıldan bu yana projeler ve bilimsel faaliyetler aracılığıyla çeşitli uygulamalar hayata geçirilirken, sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında ise yeni planlamaların uygulamaya konması adına kollar yeniden sıvandı. Bu kapsamda düzenlenen toplantıda MİA Teknolojileri firması, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve araç şarj istasyonlarının üniversite kampüslerinde uygulanmasına ilişkin çeşitli bilgiler aktardı. Konuyla ilgili görüş alışverişinin gerçekleştirildiği toplantıda potansiyel işbirlikleri hakkında da istişarede bulunuldu.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.