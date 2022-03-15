ZBEÜ'de Diş Hekimliği Fakültesinde bağımlılık ile mücadele konferansı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Biriminin katılımıyla fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele' konulu konferans gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu; bağımlılıkla mücadelenin herkesin ortak görevi olduğunu belirterek fakültede düzenlenen bu tür etkinliklerle hem farkındalık oluşturmanın hem de gençleri zararlı her türlü alışkanlığa karşı uyarmanın gerekliliğini vurguladı. Bağımlılığın toplumsal bir problem olduğunu belirterek her çeşidi ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bodrumlu; sağlıklı bireylerin de uzak durması açısından bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca sunum sonunda Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı ve yararları da anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü J.Asb. kd. Başçavuş Nevzat Özdemir ve KOM Kısım Amiri J. Asb. Kd. Başçavuş Kemal Demirkol tarafından bağımlılığın tanımı ile bağımlılığa karşı korunma yolları hakkında bilgi verildi. Soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri verilerek etkinlik sona erdi.