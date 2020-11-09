ZBEÜ'de Genişletilmiş Kalite Komisyonu toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde devam eden Yükseköğretim Kalite Süreçleri çalışmaları kapsamında “Genişletilmiş Kalite Komisyonu Toplantısı” Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın başkanlığında yapıldı.

Tahir Karauğuz Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları, Kalite Komisyonu Üyeleri ve ilgili idari personel katıldı. Prof. Dr. Mustafa Çufalı, açılış konuşmasında, tüm kurum tarafından kalite süreçlerinin sahiplenilmesinin önemine vurgu yaparak üniversitenin tüm imkânlarının seferber edildiği bir anlayışla en kaliteli hizmeti vermeye gayret ettiklerini ve bundan sonra da bu hizmetlerin kalitesinin artırılması yönündeki çabalarına devam edeceklerini ifade etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer, toplantı kapsamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Kurumsal geri bildirim raporu ve gelişmeye açık yönler ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. YÖKAK kurumsal değerlendirme süreçleri kapsamında üniversitenin 2020 yılı güz döneminde (Kasım 2020) YÖKAK tarafından izleme programına dâhil edildiğine değinen Biçer, "Üniversitenin bulunduğu kentin coğrafi konumu ve kentsel imkânsızlıklarına rağmen ünivrsite yönetiminin sunduğu imkânlar, öğretim elemanlarının yetkinliği ve eğitsel kaynakların sağlanması yoluyla bu olumsuzluklar dengelenmekte. Üniversitenin kurumsal dış değerlendirme bağlamında 2016 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)'ne bağlı yürütülen Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) değerlendirmesinden başarıyla geçti” şeklinde konuştu.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin Onan da toplantının devamında üniversitenin gelişmeye açık yönleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Onan, üniversitede var olan ve paylaşılan kalite politikalarının olgunlaştırılması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin dijital çağın sağladığı olanaklarla desteklenmesi, yönetim bilgi sisteminin bütünsel yapıya kavuşturulması, eğitim-öğretim süreçlerini ölçme ve izleme, eğiticilerin eğitimi programının genişletilmesi, danışmanlık sisteminin etkinliğinin izlenmesi, programların tasarımı ve onayı için tanımlanan süreçlere ilişkin yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Toplantının son bölümünde katılımcılar tarafından, YÖKAK İzleme Programı kapsamında Kasım ayındaki saha ziyareti, YÖKAK KGBR Raporu ve Gelişmeye açık yönler ile ilgili çalışmalar, İç Değerlendirme Raporu (KİDR 2020) çalışmaları, Program Değerlendirme (Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirmesi) konularında yürütülecek çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.