ZBEÜ'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başladı

ZBEÜ İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sefa Kocabaş eğitimin açılış konuşmasını yaparak; koordinatörlük çalışmaları, İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunup, teşekkür ederek başarı dileklerini sundu. Hafta içerisinde devam edecek eğitimler ile çalışanlarımızın iş güvenliği bilincinin artırılması ve bu kültürün yaygınlaşması beklendiği ifade edildi. Temel iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi için eğitimlerin diğer kampüsler içinde planlandığı takvime uygun olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.