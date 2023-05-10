ZBEÜ'de ‘Kampüs Bostanı' uygulaması hayata geçirildi

Çevre ve iklim dostu kampüs uygulamaları çerçevesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Gıda-Tarım MYO Kampüsü'nde, kampüs içinde bulunan serada ‘Kampüs Bostanı' uygulaması hayata geçirildi.

Küresel ölçekte yaşanan hızlı kentleşmenin ve nüfus artışının son yıllarda ciddi çevresel sonuçlara neden olduğu dünyada, sürdürülebilirlik gereksinimi gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen Green Metric (Yeşil Ölçüm) değerlendirmelerini Türkiye'de ilk uygulayan üniversite olması özelliğiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında topluma öncülük etmeye devam ediyor.

Bu amaçla, ZBEÜ'nün Çaycuma Gıda-Tarım MYO Kampüsü'nde Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk kez uygulanan bir yeniliğe imza atılarak öncelikle yenilebilir peyzaj bahçesi oluşturuldu. Meslek Yüksekokulu tarafından oluşturulan meyve ağaçlarının, sebzelerin, tıbbi-aromatik ve süs bitkilerinin bir arada yer aldığı bu peyzaj tasarımına şimdi de ‘Kampüs Bostanı' uygulaması eklendi.

Doğal yöntemlerle sera ortamında yetiştirilen meyve ve sebzelerin bulunduğu ‘Kampüs Bostanı' uygulamasıyla ZBEÜ'nün sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmak için gösterdiği çabaların bir yenisi daha hayata geçirilmiş oldu.