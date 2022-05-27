ZBEÜ'de kano takımlarına teşekkür belgesi

Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, üniversitenin Karaoğlan ve Siyah İnci Kano Takımı ile İncivez 1 ve Siyah İnci Kano Takımları Akademik Danışmanları ile birlikte ziyarette bulundu.

Bu sene 6.sı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Beton Kano Proje Yarışmasında ZBEÜ 2 kano takımı ile katıldı; Karaoğlan Kano Takımı Türkiye 2.si, Siyah İnci Kano Takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu. Rektör Prof. Dr. Özölçer; Merican Society of Civil Engineers (ASCE) topluluğunun ‘Concrete Canoe Competition' adıyla İstanbul'da düzenlediği 'Beton Kano Proje Yarışması'nda göstermiş oldukları başarılardan ötürü öğrenci ve takım kaptanı hocalara teşekkür belgesi takdim etti.