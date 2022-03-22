ZBEÜ'de Kur'ân Bize Yeter Söylemi başlıklı konferans gerçekleştirildi

"Kur'ân Bize Yeter Söylemi" başlıklı Konferans Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım tarafından Doç. Dr. Ali Arslan salonunda gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara açılış konuşması yaptı. Akademik personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen program Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'ın “Kur'ân bize yeter” söylemi başlıklı konferansı sunumu ile devam etti.

Dekan Prof. Dr. Seyfullah Kara'nın Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'a plaket takdimiyle program sona erdi.