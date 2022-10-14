ZBEÜ'de öğrenciler açık havada sinema keyfi yaşadı

yılı münasebetiyle düzenlediği etkinlikte öğrencileri açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.

12 Ekim Çarşamba akşamı Farabi Kampüsü oditoryumunda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra çok sayıda personel de katılım gösterdi. Türk Sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan “Neşeli Günler” filminin gösterildiği gecede katılımcılara patlamış mısır ikram edildi.

Etkinlikten büyük keyif alan öğrenciler, etkinliğin ardından şarkılar söyleyip halay çekerek filmin adına uygun neşeli bir manzara oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik alkışlarla sona erdi.