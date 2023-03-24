ZBEÜ'de öğrencilere psikolojik danışmanlık desteği sürüyor

Birim faaliyetleri hakkında açıklamada bulunan Merkez Müdürü Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilerin birim hizmetlerinden nasıl yararlanabilecekleri hakkında bilgiler aktardı. Öğrencilerin öğrenim hayatını kolaylaştırmak için birçok hizmet sunduklarını ifade eden Bilgin, herhangi bir sorunla karşılaşan, endişeleri olan veya yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurmalarını istedi.

“Birimimiz sizler için her zaman hazır”

Öğrencilerin sağlık ve mutluluğunun kendileri için her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, birimin öğrenciler için her zaman hazır olduğunu ve herhangi bir sorun yaşadıkları takdirde birime başvurmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca yardıma ihtiyacı olabileceğini düşündükleri arkadaşlarını da birime bildirebileceklerini hatırlatan Bilgin, uzman psikolojik danışman ve psikologların öğrenciler için hazır bekledikleri dile getirdi.