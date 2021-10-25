ZBEÜ'de sıfır atık bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde sıfır atık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir atık önleme yaklaşımı olarak tanımlandı.

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete"de Sıfır Atık Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile tüm atık üreticilerin görev ve sorumlulukları belirlendi. Bu kapsamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de sıfır atık projesinde öngörülen tüm planlama ve uygulama adımları kurum içindeki üst düzey iş birliği ve katılım sayesinde tamamlandı.

Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce Tahir Karauğuz Konferans salonunda Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Kadir Özdemir ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy'un konuşma ve sunumları ile Birimlerdeki Sıfır Atık sorumlularının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Kadir Özdemir Sıfır atık projelerinin anlam ve önemine dair yaptığı açılış konuşmasında Sıfır atık yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirmek zorundayız, çünkü sürdürülebilir bir kalkınma ancak atıkların kontrolü ile mümkün olmaktadır. Geleceğimizi yaşanabilir kılmak için ortak bir çevre bilinci ile sıfır atık gibi yeşil projelere önem vermeliyiz. Küçük adımlarla büyük bir dönüşümü basabiliriz diyerek toplantıya katılan herkese teşekkürlerini iletti.