ZBEÜ'de sıfır atık öğrenci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde sıfır atık öğrenci bilgilenidrme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'IN inisiyatifiyle ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sıfır atık projesinde öngörülen tüm planlama ve uygulama adımları kurum içindeki üst düzey iş birliği ve katılım sayesinde tamamlandı.

Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğünce Doç. Dr. Kadir Özdemir'in sunumu ile Tahir Karauğuz Konferans salonunda “sıfır atık bilgilendirme toplantısı” öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Üniversitede 2021 yılı içerisinde 46,11 ton atık toplandı

Sıfır atık projesi kapsamında; üniversite kampüslerinde kurulan geçici depolama sahalarından 2021 yılı içeresinde 46,11 ton atık toplandı. Bu atıkların yüzde 83'nü kağıt, yüzde 13'nü plastik, yüzde 3'nü cam ve yüzde 1'ni metal atıklar oluşturdu. Toplanan atıklar sayesinde; 38,29 ton kağıdın geri dönüşümü ile 651 ağacın kesilmesi önlendi. 1072 metreküp su tasarrufu sağlandı. Toplam 7110 ton sera gazı emisyonu önlenerek 711 adet ağaç kurtarıldı. Böylece 1,78 hektarlık ormanlık alan çevreye kazandırıldı.

Diğer yandan 192.590 kwh'lik bir enerji tasarrufu ile birlikte 15.974 litre petrol tasarrufu sağlandı. Sunuma, YÖK 2021 Üniversiteler İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanında alınan ödül sayısına göre birinci olunmasını öğrencilerle paylaşan Doç. Dr. Özdemir “Dünyamızı son yıllarda etkisi altına alan küresel ısınma ile birlikte kendini gösteren iklim krizi sadece insan yaşamını değil, bütün ekosisteminin dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkeler üzerinde ekonomiden, ticarete ve enerji kaynaklarımıza kadar yıkıcı etkiler yapmaktadır. Gıda ve su kaynaklarımız tehdit altında, bu olumsuzluklardan kurtulmak, gelecek nesillere nefes alınabilir bir yaşam bırakmak ancak sıfır atık diyerek yola çıktığımız sorumluluk ve farkındalık duygusunun en önemli göstergesi olan yeşil projelerle mümkün olacaktır. Öğrencilerimizle birlikte ortak çevre bilinci ve ahlakı ile birlikte atıklarımızı geri dönüştürerek sürdürülebilir bir sıfır atık yönetimini üniversitemizin vazgeçilmez bir kültürü haline get irebiliriz. Bununla birlikte; bu gönül seferberliğinde birlikte kuracağımız sıfır atık öğrenci grubu ile yapacağımız sıfır atık yarışma programlarımız ve sosyal etkinliklerle faaliyetlerimize devam etmeyi planlamaktayız'' dedi.