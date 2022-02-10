ZBEÜ'de TÜBİTAK 1001 programı destekleri konferansı gerçekleştirildi

Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Seda Kartal Karadeniz ve Dr. Alexey Yurchanov konuşmacı olarak yer aldı.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekliyor. Alanında doktora derecesine sahip olan akademisyenlerin başvuru yapabildiği program kapsamında 36 ay süresince 720 bin TL'ye kadar proje desteği veriliyor. Ayrıca program kapsamında lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası kişiler bursiyer olarak yer alabiliyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel konuşmasında TÜBİTAK destekli projelerin önemine değindi. Üniversitenin geliştirme ve araştırmaya yönelik her türlü projeyi desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Bilimsel ve akademik proje kapsamındaki başvuruların sayıca ve nitelik olarak artırılmasının üniversiteye, bölgeye ve ülkeye olumlu katkıları olacağını vurgulayan Prof. Dr. Büyükgüzel desteklerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.