ZBEÜ'de tütün bağımlılığıyla mücadele konferansı düzenlendi

Yeşilay tarafından tütün bağımlılığı konusunda Diş Hekimliği Fakültesi'nde konferans düzenlendi.

Yeşilay tarafından tütün bağımlılığı konusunda Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi. Yeşilay Zonguldak Şubesi TBM Formatörü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Uzman Sosyolog Havva Aksu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Nur Kemer'in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte ‘'Tütün Bağımlılığı'' ile mücadele konusunda eğitim verildi ve YEDAM süreçlerine yönelik bilgilendirme sağlandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin sonunda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Baran Can Sağlam tarafından katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür edilerek, konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.