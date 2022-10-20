ZBEÜ'de “Zonguldak'ın Madencilik ve Yükseköğrenim Tarihi” anlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 30. Yılı vesilesiyle İletişim Fakültesi tarafından maden mühendisi ve yerel tarih araştırmacısı Ekrem Murat Zaman'ın sunumu ile “Zonguldak'ta Madencilik ve Yükseköğrenimin Tarihi” başlıklı konferans düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe, Dekan Yardımcıları, akademik-idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Osmanlı'da ve Türkiye'de madencilik eğitiminin tarihçesi hakkında bilgiler veren Ekrem Murat Zaman, görsellerle zenginleştirdiği sunumuyla 1924'den günümüze Zonguldak'ta madencilik eğitiminin 100 yıllık gelişimini anlattı.

Zonguldak'ın sadece kömür havzası olmadığını, aynı zamanda zengin bir tarihi ve kültürel miras taşıdığını aktaran Zaman, bu kentin ayrıca Türkiye'nin ekonomik gelişmesine katkısı olduğunu dile getirdi.

Etkinlik tarihine dikkat çeken Ekrem Murat Zaman, 98 yıl önce 20 Ekim günü Maden Mektebi'nin açılmasıyla Zonguldak'ta yükseköğrenimin ilk adımının atıldığını belirtti. İlgi ile takip edilen konferansın sonunda Dekan Prof. Dr. Hamza Çeştepe, Ekrem Murat Zaman'a günün anısına teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.