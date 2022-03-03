ZBEÜ'deki Fizyoterapi ünitesine koronavirüsten ölen fizyoterapistin adı verildi

ZBEÜ Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi "Endokrinoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri Poliklinikleri ile geçtiğimiz yıl koronavirüsten hayatını kaybeden fizyoterapist Adem Hacıoğlu'nın adının verildiği Fizyoterapi Ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Taner Bayraktaroğlu'nun, Adem Hacıoğlu anma sunumunu Prof. Dr. Selda Sarıkaya'nın yaptığı açılışta, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın konuşmasının ardından, Vali Tutulmaz yaptığı konuşmada; "Anma günleri zordur ancak vefa duygusunun yaşatıldığını görmek ayrı bir güzelliktir" dedi. Sağlık çalışanlarının sabrı, fedakarlığı ve özverisinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz ünitelerin ilimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Vali Tutulmaz ile ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı fizyoterapi ünitesine adı verilen fizyoterapist Adem Hacıoğlu'nun ailesi ile de yakından ilgilendiler, başsağlığı ve sabır dilediler. Etkinliğe Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve çok sayıda davetli katıldı.