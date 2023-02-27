ZBEÜ'den 2023 engelsiz üniversite ödüllerine rekor başvuru

YÖK 2023 Engelsiz Üniversite Ödüllerine ZBEÜ'den rekor sayıda başvuru oldu.

‘Engelsiz Üniversite' için öncü çalışmaları ve uygulamaları ile adından söz ettiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, YÖK'ün 2018 yılında başlattığı ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri' projesine bu yıl 101 başvuru yaparak adeta bir rekora imza attı. 2022 yılı sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in başkanlığında üniversite birim yöneticileri, daire başkanları ve fakülte ile yüksekokul sekreterlerinin katıldığı toplantıda ‘Erişilebilirlik Genel Kurulu' düzenlendi. Bu toplantıda, üniversitenin 2023 yılı erişilebilirlik konusundaki yeni stratejileri planlanırken, söz konusu stratejilere uygun olarak 2023 ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri'ne üniversiteden 101 başvuru gerçekleşti. Üniversitenin hali hazırda bulunan 11 Mekânda Erişim (Turuncu Bayrak) ve 2 Engelsiz Program Nişanına ek olarak 2023 yılı için 4'ü yenileme başvurusu olmak üzere 14 Mekânda Erişim (Turuncu Bayrak) başvurusu yapıldı. Yine bu yıl ilk kez 6 eğitimde erişim (Yeşil Bayrak), 3 fakülte sosyokültürel faaliyetlere erişim (Mavi Bayrak) ve 1 kampüs mekânda erişim (Turuncu Bayrak) başvuru yapıldı.

77 bölüm ve program için ‘engelsiz program nişanı' başvurusu

‘Engelsiz Program Nişanı' başvurusu için Üniversitenin tüm eğitim birimleri 2022 yılı boyunca çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Söz konusu süreç sonunda da 77 bölüm ve program için ‘Bedensel Engelli' kategorisinde ‘Engelsiz Program Nişanı' başvuru dosyası hazırlandı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, başvuru sürecine katkı sağlayan tüm akademik birim yöneticileri ile idari personeline, özellikle ‘Engelsiz Program Nişanı' başvurularını hazırlayan bölüm başkanları ile akademik personele, Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğüne teşekkür etti. Engelsiz yaşam kültürünün ve engelsiz eğitimin üniversite için büyük önem taşıdığını ifade eden Özölçer, ‘Engelsiz Üniversite'nin kurumun öncelikli alanlarından biri olduğunu, yalnızca eğitim ve öğretimdeki engelleri değil, üniversitedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarındaki engelleri de ortadan kaldırmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.