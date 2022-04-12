ZBEÜ'den kanser haftası farkındalık paneli

Kanser Haftası münasebetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik personeli tarafından Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik ‘Kanser Haftası Farkındalık Paneli' gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünde Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ile Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak moderatörlüğünde düzenlenen panele, Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve müdürlük personeli katıldı. Panelin açılışında konuşan Orman Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, kanserin, tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan önemli bir toplum sağlığı problemi olduğunu ifade etti. Bayraktaroğlu, "Bu önemli sağlık sorununa karşı en büyük önlem farkındalıktır. Amacımız bu farkındalığı artırmaktır” diye konuştu.

Kanserde Riskler, Tarama, Erken Teşhis ve Radyasyon/Radyoterapi konu başlıklarından oluşan panel, Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak tarafından meme kanserinin Türkiye'deki güncel durumu, erken tanınması ve düzenli kontrollerle tedavisinin mümkün olduğuna ilişkin sunumuyla devam etti. İkinci panelist Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu da, tiroid kanserinin riskleri, tanısı ve tedavisine ilişkin sunumu gerçekleştirdi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bakkal ise hangi kanserlerde taramaların nasıl yapılacağı, radyasyon ile tedavi yöntemleri hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Kanser Haftası Farkındalık Paneli, panelistlerin katılımcılardan gelen soruları cevaplaması, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu tarafından panelistlere teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.