ZBEÜ'den TEKNOFEST yolunda ilk başarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bilim takımlarından Karaelmas 'Siber Güvenlik Takımı, TEKNOFEST kapsamındaki HackIstanbul yarışması ön elemelerinde 170 takım arasında birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TEKNOFEST etkinliğinin bir parçası olarak 30 Temmuz'da düzenlenen 'Siber Güvenlik CTF Hack İstanbul Yarışması' ön elemelerinde Karaelmas 'Siber Güvenlik Takımımız, kıyasıya girişilen rekabette dünyanın dört bir tarafından yarışmaya katılan 170 takım arasından birinci takım olarak seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 21-26 Eylül 2021 tarihinde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada "ZBEÜ Karaelmas Siber Güvenlik Takımı üyeleri Sadican Üstün (Uluslararası Ticaret), Efe Himmet Öztürk (Bilgisayar Müh.), Fatih Şensoy (Bilgisayar Müh.) ve Muhammet Sertkaya'yı (Bilgisayar Müh.) tebrik ediyor 13 Ağustos'ta yapılacak olan çeyrek ve TEKNOFEST'te yapılacak olan final etabında başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.