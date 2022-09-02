ZBEÜ'den yeni lisansüstü programlar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sunulan tekliflerin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmesiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı, Finans ve Bankacılık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Temel İslam Bilimleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması karara bağlandı. Bu sayede yeni açılan lisansüstü programlarla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki program sayısı 25 Tezli Yüksek Lisans, 10 Doktora ve 19 Tezsiz Yüksek Lisans Programı oldu.

‘Üniversitemizde lisansüstü eğitim çeşitliliği artacak'

Yeni açılan lisansüstü programlarla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, lisansüstü programlar sayesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılama noktasında üzerlerine düşen katkıyı artırarak sunmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni yüksek lisans programlarının lisansüstü eğitim çeşitliliğini, kalitesini ve kaliteli eğitime ulaşabilen öğrenci sayısını artıracağını vurgulayan Rektör Özölçer, bugüne kadar on binden fazla öğrenciye lisansüstü eğitim imkanı sunduklarını ve önümüzdeki süreçte lisansüstü eğitime yönelik girişimlerin hız kesmeden devam etmesiyle hem program sayısının hem de öğrenci sayısının artırmaya devam edeceğini belirtti.

Rektör Özölçer, gelişme hedeflerine katkıda bulunarak üç yeni lisansüstü programın üniversiteye kazandırılmasında emeği geçenlere ve Yükseköğretim Kurulu'na teşekkür ederek sözlerini tamamladı.