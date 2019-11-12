ZBEÜ'nün bilgilendirme toplantıları başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kampüsü Koordinesinde Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantıları Zonguldak'ta başladı.

Zonguldak Valiliği ile ZBEÜ İşbirliği ile düzenlenen Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantıları'nın ilki 11 Kasım Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi İlhan Taşdöven'in konuşmacı olduğu ilk halk toplantısında Obezite Tanı ve Tedavisi İle Obezite'de Cerrahi Tedaviler konularında halka bilgiler verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap; periyodik olarak yapılması planlanan ‘Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantıları'nın' ilkinin gerçekleştirildiğini söyledi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık kampüsü olarak amaçlarının insanların sağlık hakkında biraz daha farkındalık kazanmalarını sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Özdolap, “ Vatandaşlarımızın özellikle çağımızın en kronik hastalıkları konularında biraz daha bilinç sahibi olmalarını, bu sayede insanların daha sağlıklı hayat sürmesini hedefliyoruz. Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantıları programımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ederiz” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2020 yılının Mayıs ayı sonuna düzenli olarak yapılacak Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantıları ise şöyle:

“3 Aralık 2019 Prof. Dr. Hilal Ayoğlu ‘Temel Yaşam Desteği', 24 Aralık 2019 Prof. Dr. Müge Harma ve Prof. Dr. Mehmet İbrahim Harma “Rahim Ağzı Kanserinde (Serviks Kanseri) Erken Tanı Hayat Kurtarır”, 14 Ocak 2020 Doç. Dr. Silay Cantürk Uğurbaş ‘Çocukluk Çağında Sık Karşılaşılan Göz Problemleri ve Erken Tedavinin Önemi', 4 Şubat 2020 Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ‘Meme Kanserinde Erken Tanı', 25 Şubat 2020 Prof. Dr. Şenay Özdolap ve Prof. Dr. Selda Sarıkaya, ‘Bel Ağrısı ve Tedavisi', 17 Mart 2020 Prof. Dr. Ferit Akgül ‘Kalp Sağlığı', 7 Nisan 2020 Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akca ‘Sağlıklı Yaşam', 28 Nisan 2020 Prof. Dr. Nuray Atasoy ‘Bağımlılık ile Mücadele', 26 Mayıs 2020 Prof. Dr. Şenay Özdolap, Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akca ‘Yaşlılarda Sağlık.''

Programların saati ise 13.30 olarak açıklandı.