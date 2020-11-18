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ZBEÜ'nün tüm kampüsleri “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Çevreye duyarlılık, enerji, atık ve sürdürülebilirlik alanlarında ’En Çevreci’,’ En Yeşil’ ve ’Doğaya En Saygılı’ üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sıfır atık yönündeki çalışmaları ve uygulamaları noktasındaki başarısını tüm kampüsleri için aldığı “Sıfır Atık Belgesi” ile taçlandırdı.

Çevreye duyarlılık, enerji, atık ve sürdürülebilirlik alanlarında 'En Çevreci',' En Yeşil' ve 'Doğaya En Saygılı' üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sıfır atık yönündeki çalışmaları ve uygulamaları noktasındaki başarısını tüm kampüsleri için aldığı “Sıfır Atık Belgesi” ile taçlandırdı.


Yerleşkelerimizde hassasiyetle hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesi kapsamında Farabi ve İbn-i Sina kampüslerinde 2. Sınıf Atık Getirme ve Katı Atık Depolama Merkezlerinin kurulmasından sonra, diğer kampüslerinde de yapılan çalışmalar neticesinde; il ve ilçelerdeki tüm kampüsleri aynı zaman diliminde “Sıfır Atık Belgesi”ni alarak önemli bir süreci başarıyla tamamladı.


“Çevre dostu üniversite”


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülke çapında başlatılan sıfır atık projelerinin önemini vurgulayarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yürütülen geri dönüşüm çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yeşil kampüsleri ve “çevre dostu üniversite” misyonuyla hareket eden bir üniversite olarak, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi; oluşan atıkların ise kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması yönünde sürdürülebilir politikalar yürütülmesini noktasında ellerinden gelen çabayı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

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