ZBEÜ'nün Uluslararası öğrenci kontenjanlarına rekor başvuru

Her yıl uluslararası öğrenci kontenjanını ve başvuru sayısını arttıran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne ilgi bu yıl da rekor düzeye ulaştı. Dünyanın dört bir yanından üniversitede eğitim almak isteyen öğrencilerin başvuruları 15 Temmuz'da sona erdi. 106 farklı ülkeden rekor sayıda toplamda 15.762 uluslararası öğrenci adayı öğrenim görmek için üniversiteye başvuru yaptı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma çalışmalarının en önemli unsurlarından birinin yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye kazandırılması olduğunu belirtti. Çufalı, “Üniversitemize yapılan rekor sayıda başvurudan anlaşılacağı üzere tanınırlığı olan, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin ilgisini çeken bir yükseköğretim kurumu haline gelmiş bulunuyoruz. 16 -19 Temmuz 2019 tarihleri arasında öğrencilerin, ilgili kontenjanlara yerleştirme işlemi titizlikle, yönerge ve mevzuatlara göre yapılacak, sonuçlar üniversitemizin web adresinden duyurulacaktır. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki; 2019- 2020 akademik yılında kampüslerimizde toplamda 2000'e yakın uluslararası öğrencimizle, bir kültür mozaiği oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin kapılarını dünyaya açan bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Çufalı, eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme anlamında hem Türkiye'de hem dünyada önde gelen eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini belirterek kaliteli eğitim anlayışıyla uluslararasılaşma çalışmalarını sürdürülebilir kılmaya, bu vesileyle üniversitenin, şehrin ve ülkenin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.