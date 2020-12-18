Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Zonguldak birincisi oldular

Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın online yapılan il finalleri sınavları etabında Alaplı'lı Şehit Recep Turan Ortaokulu , Okullar arası Zeka Oyunları yarışmasında yine zirvesinde yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde TÜBİTAK'ın destekleriyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, öğrencilerde yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından gerçekleştirilen online sınavda Şehit Recep Turan Ortaokulu 500 okulu geride bırakarak Zonguldak 1.si, Türkiye 12.si olarak listenin zirvesinden dahil oldu. Alaplı Şehit Recep Turan Ortaokul Öğrencilerinden, Ceren Yılmaz, Yağız Deniz, Ecrin Efe, Elif ZÜMRÜ Polat, Ali Efe Türkoğlu'nun katıldıkları il finalleri sınavında bireysel olarak yarışarak okullarını ve Zonguldak ilini Türkiye birinciliğine taşıdılar. Öğrenciler ayrıca bölge finallerine katılmaya hak kazandılar.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise öğrencileri tebrik etti.