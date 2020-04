ZGC'den gazetecilere korona virüs uyarısı

Derya Akbıyık, her gün sahada olan gazetecilerin haberleri yaparken halkı uyarırken kendi sağlıklarını da düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Gazetecilerin kullandıkları kamera, fotoğraf makinesi ve telefonlarının hijyenine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Derya Akbıyık şunları ifade etti.

"Zonguldaklı gazeteciler olarak çok dikkat etmeliyiz. Korona virüse karşı ülke olarak Zonguldak olarak mücadele ediyoruz. Zonguldak'ta basın mensupları olarak her gün sahadayız gazeteciler her gün habere gidiyor, haber yapıyorlar, hepimiz gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Bu anlamda maskelerinizi takalım, sosyal ve güvenli mesafeye dikkat edelim, kullandıkları bilgisayarların, fotoğraf makinelerinin, kameraların ve cep telefonlarının hijyenine dikkat etsinler. Gün içinde birçok haber haberler yapılıyor. Bu haberler fotoğraflı, yazılı ve görüntülü olarak yapılıyor ve yani ister istemez refleksle bazı önlemleri almayı unutabiliriz. Gazeteciler olarak bizler kamuoyunu aydınlatan bilgilendiren bir konumdayız. Gazeteciler olarak ağır iş kolundayız gerçekten. Hele bu şartlarda. Ne bayramımız var, ne tatilimiz var, ne iznimiz var, Her haberde de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlimiz Zonguldak gerçekten korona virüs açısından çok riskli, İnsanlara sokağa çıkmayın çağrısında bulunuluyor ama bununla birlikte hayat devam ediyor; marketlerimiz, fırınlarımız, eczanelerimiz, Gazeteciler ve daha birçok meslek grubundaki insanlar olarak çalışmaya devam ediliyor, bazı işletmeler açık ve bizler tabii ki gazeteci olarak da olan gelişmeleri an ve an okurlarımıza izleyicilerimize dinleyicilerimize yansıtıyoruz. Onun için ben buradan gazetecilere uyarmak istiyorum; haberleri yaparken cadde ve sokaklarda gezerken röportaj olsun basın toplantısı olsun basın açıklaması olsun sosyal mesafelerini korusunlar, temastan kaçınsınlar, kullandıkları fotoğraf makinesi, kamera ve cep telefonlarının temizliğine dikkat etsinler. Maskelerini mümkün mertebe kullanmaya çalışsınlar ve eldiven de kullanmaktan imtina etmesinler. Haberleri yaparken halkı uyarırken kendi sağlığımızı güvenliğimizi unutmayalım lütfen"