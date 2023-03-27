Zihinsel engelli kadının işyerinden hırsızlık anı kamerada

Zonguldak'ta zihinsel engelli olduğu öğrenilen G.K. isimli kadın, bir otelin kasasından 650 TL alarak hızla uzaklaştı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen G.K. isimli kadın, bir otele gizlice girdi. Kasada kimsenin olmadığından faydalanarak kasayı açmaya çalıştı. İlk aşamada başarılı olamayan şüpheli, ikinci kez kasayı açmayı başardı. Kasadan 650 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında G.K.'nin parayı aldığı tespit edildi. Ekiplerce bulunan G.K. tespit edilerek para geri alındı. Olayın ardından genç kadın cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakıldı.