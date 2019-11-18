Zihinsel Özürlüler Federasyonu'ndan şiddet olaylarına tepki

Devrek'te Zihinsel Özürlüler Federasyonu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Dankaz yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi,” Zihinsel Özürlüler Federasyonu Türkiye genelinde 56 üye Derneği ile zihinsel engellinin eğitimi, bakımı, istihdamı ve sosyal hayata katılımı amacı ile çalışan en büyük sivil toplum örgütüdür.15-17 Kasım Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye başkanımız, Devrekli iş insanları ve Devrek Derneğimizin katkıları ile yapılan geniş katılımlı Başkanlar Kurulu toplantımızdan çıkan sorun ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Öncelikle son dönemde zihinsel engelli genç ve çocuklarımıza yönelik taciz ve darp olaylarını şiddetle kınıyoruz. Ancak, yaşanılanların sadece otizmli bireylere yönelik algı yanlışlığının altını çizmek istiyoruz, çünkü her zihinsel engelli otistik değildir. Zihinsel engellilik; içinde otizmi ve Down sendromu gibi gelişimsel bozuklukları barındırır. Biz federasyon olarak taciz ve darba uğrayan eğitim hakları ellerinden alınmak istenen tüm zihinsel engellilerin sesi olarak Milli Eğitim Bakanlığının kaynaştırma eğitimi modelini yeniden gözden geçirerek çocuklarımızı tecrit etmeden, ayrıştırmadan nitelikli ve alan mezunu eğitmenlerle birlikte eğitim ile buluşturmanın gerekliliğine inanıyoruz Federasyon olarak kaynaştırma sistemi ile ilgili görüşlerimizin alınarak yeni bir yönetmelik hazırlanmasını talep etmekteyiz. Unutulmamalıdır ki, eğitim anayasal evrensel bir haktır. Bu hakkın verimli kullanılması ailelerimizi ve evlatlarımızı daha fazla incitmeden bir sisteme oturtulması gerekmektedir. Ulu önderimiz Atatürk'ün de dediği gibi “ Eğitimde feda edilecek yek bir fert yoktur” Türkiye'mizin dört bir yanından gelen Dernek başkanlarımızın ortak talepleri doğrultusunda federasyon olarak yıllardır bıkıp usanmadan dile getirdiğimiz sosyal devlet ilkesi kapsamında aile gelir kriterinin kaldırılmasını ve bu haktan bakıma muhtaç tüm zihinsel engellilerin faydalanmasını bu kez de Devrek'ten ilgili makamlara duyurmak istiyoruz Ayrıca biz ailelerin en büyük kaygısı olan “benden sonra ne olacak” sorusunun devletimizce cevap bulacağı kanısındayız.Bu haklı talebimizin siz değerli basınımız aracılığı ile gerekli makamlara ulaşacağını umuyoruz Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki destek eğitim saatlerinin arttırılarak sosyal hayata uygun modüllerle desteklenmesinin sorunun çözümüne katkı sağlayacağını düşünmekteyiz onları ayrıştırmadan başarabildikleri ile topluma entegre ederek üretken kılmak, sadece nitelikli özel eğitimle mümkündür ve bu eğitimi yaşam boyu sürdürmek zorundadır. Takvim yaşı değil zeka yaşı üzerinden yürümek çok daha doğru bir yoldur. Sorunlarımızın çözümleri konusunda daha verimli çalışmalar yapmak için mutlaka sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasını bir kez daha ısrarla öneriyoruz. Haklı taleplerimizin kayda alınacağı umudumuzu koruyoruz."