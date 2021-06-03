Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken 5 araç birbirine girdi.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek yolu caddesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatsizliği de eklenince zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli şehir merkezinden Kepez Mahallesi istikametine seyir halinde olan 67 TC 656 plakalı otomobilin ani fren yapması sonucu 61 FP 388, 67 TE 883, 67 ABN 519 ve 34 HE 3565 plakalı otomobiller zincirleme kaza yaptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından, kaza sonrası bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Tutanak tutulmasının ardından araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.