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Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turunda Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ne 3-2 yenildi.



Stat: Devrek


Hakemler: Serkan Gürbüz, Mustafa Onur Özgenç, Ahmet Deveci


Zonguldak Kömürspor: Sinan, Yılmaz (Tezcan dk. 78 ?), Ahmet Hakan (Yiğit dk. 70), Batuhan (Ramazan dk. 46), Hüseyin, Muhammed Yasir (İlker dk. 46), Oktay, Olcay (Sezer dk. 46), Murat, Berkan, İhsan Furkan


Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper, Atakan (Mahmuthan Samet dk. 74), Berat (Halil İbrahim dk. 88 ?), Ahmet Özer, Alperen, Erdem (Selman dk. 69), Furkan, Yusuf, Ahmet Kutluer (Baha dk. 69), Nebi, Fahrettin


Goller: Nebi (dk. 30), Berat (dk. 45) (Darıca Gençlerbirliği), Oktay (dk. 61), Berkan (dk. 77 k.k.), Tezcan (dk. 90 pen.) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı Kartlar: Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Erdem, Metin (Darıca Gençlerbirliği)

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