Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - Niğde Anadolu: 2

turunda normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede penaltı atışlarının ardından Niğde Anadolu 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Çağlar Öztürk

Zonguldak Kömürspor: Mustafa, Oğuzhan, Muammer (Sezer dk. 84, Berkan dk. 104), Hakan, Osman (Görkem dk. 60), Muhammet Sait, Atakan, Metin (Onurcan dk. 71), Kaptan Lider, Tezcan

Niğde Anadolu FK: Enes, Atalay Gürel, Atalay Yıldırım, Altar (Enis dk. 91), Mustafa, Berkin (Metehan dk. 67), Kadir, Aykut (Berkehan dk. 84), Mustafa, Berkay (Şahan dk. 84), Recep

Goller: Atalay Gürel (dk. 11), Atalay Yıldırım (dk. 48) (Niğde Anadolu F.K), Tezcan Gökmen (dk. 29), Hakan Çevik (dk. 86 pen.) (Zonguldak Kömürspor)