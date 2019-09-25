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Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - Niğde Anadolu: 2

Zonguldak Kömürspor Ziraat Türkiye Kupası 3.

turunda normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede penaltı atışlarının ardından Niğde Anadolu 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Çağlar Öztürk


Zonguldak Kömürspor: Mustafa, Oğuzhan, Muammer (Sezer dk. 84, Berkan dk. 104), Hakan, Osman (Görkem dk. 60), Muhammet Sait, Atakan, Metin (Onurcan dk. 71), Kaptan Lider, Tezcan


Niğde Anadolu FK: Enes, Atalay Gürel, Atalay Yıldırım, Altar (Enis dk. 91), Mustafa, Berkin (Metehan dk. 67), Kadir, Aykut (Berkehan dk. 84), Mustafa, Berkay (Şahan dk. 84), Recep


Goller: Atalay Gürel (dk. 11), Atalay Yıldırım (dk. 48) (Niğde Anadolu F.K), Tezcan Gökmen (dk. 29), Hakan Çevik (dk. 86 pen.) (Zonguldak Kömürspor)

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