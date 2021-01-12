ZOKEV ödülleri açıklandı

ZOKEV 2020 Bilim Ödülü Doç. Dr. Ümit Kartoğlu'na, Kültür Ödülü Şehir Kültür ve Sanat Dergisi'ne, Eğitim Ödülü ise Öğretmen Işıl Uzun'a verildi.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), her yıl Zonguldaklı olan ya da yaptığı çalışmalarla kentin kültürel, sosyal gelişimine katkı sunmuş insanlara ödüller veriyor. Üç dalda verilen ve bu yıl dördüncüsü açıklanan ödüllerin bu yılki sahipleri açıklandı. Buna göre ZOKEV 2020 Bilim Ödülü, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü görevlisi olarak dünyanın dört bir yanında toplum sağlığı hizmeti veren Doç. Dr. Ümit Kartoğlu'na verildi. Kültür Ödülü, Zonguldak'ın ilçesi Devrek'te, kentin simge şairi Rüştü Onur'un bir vasiyeti olarak 17 yıldır çıkan Şehir Kültür Edebiyat Dergisi'ne verilirken Eğitim Ödülü ise özel gereksinimli çocuklara, mesai mevhumu gözetmeden oyunlar oynayıp, şarkılarla desteklediği masallar anlatarak sosyal gelişimlerini sağlamaya çalışan Öğretmen Işıl Uzun'a gitti.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, 2020 yılı ödüllerini kime hangi gerekçeyle verildiğini şu şekilde açıkladı, "Şehir Kültür ve Sanat Dergisi, Zonguldak'ın simge şairi Rüştü Onur'un düşü olarak, onun, 62. ölüm yıldönümü olan 2 Aralık 2004'de, Devrek'te edebiyat insanı ve gazeteci İbrahim Tığ tarafından çıkarıldı. 17 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatını sürdüren dergi, bugüne kadar çıktığı 145 sayıda yüzlerce şair ve yazarı sayfalarına konuk etti, birçok genç yazarın ilk ürünlerine yer vererek edebiyat dünyasına katılmasını sağladı. İçinde yer alan yazarların zenginliği ve ürünlerinin niteliği yerel edebiyat dergisi sınırlarını çok aşan dergi, Devrek ve Zonguldak'ın bir kültür kenti olarak tanınmasını sağladı, kentin edebiyata açılan penceresi oldu. Anadolu'da zor koşullarda da olsa, nitelikli dergi çıkabileceğinin kanıtı olan Şehir, Rüştü Onurlarla başlayan bir geleneğin takipçisi olarak edebiyat dünyasında saygınlık kazandı. Oluşturduğu külliyatla, kentin kültür hazinesine de büyük değer katan Şehir Kültür ve Sanat Dergisi tüm bu nitelikleriyle ZOKEV 2020 Kültür Ödülü'ne layık görüldü.

"Eğitim Ödülü Işıl Uzun öğretmene verildi"

Çağının bilgisiyle donanmış değerlerine sımsıkı bağlı bir eğitimci olarak, çocuklarımıza daha nitelikli eğitim vermek, onların zihinsel gelişimini desteklemek, hayal dünyalarını güçlendirmek, iyi insan olmalarını sağlamak için klasik öğretimin dışında yeni yol ve yöntemler geliştirdi. Mesai mevhumu gözetmeden özel gereksinimli çocuklarımızın sosyal gelişimini sağlamak için çalışmalar yaptı, onlarla oyunlar oynadı, müzikle desteklediği masallar anlattı. Yüz yüze gelemediği çocuklara sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştı, çektiği video kliplerle eğlenirken öğrenmeye sevk etti. Sözlü anlatım geleneğinin bir temsilcisi olarak bir kültür aktarımı da yaparken çocuklarımıza insani değerleri, sabrı, cesareti, mutlu olmayı öğretti, yetişkinler dünyasına dair ipuçları vererek geleceğe hazırladı. Bir yandan insan sıcağını hissettirirken diğer yandan da geçmiş gelecek ilişkisini doğru kurmuş, algı düzeyi yüksek bir nesil yetişmesi için yoğun çaba harcayan Işıl Uzun tüm bu çabalarıyla ZOKEV 2020 Eğitim Ödülü'ne layık bulundu.

"Bilim Ödülü Doç. Dr. Ümit Kartoğlu'na verildi"

Bir halk sağlığı uzmanı olan Dr. Ümit Kartoğlu, Dünya sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler görevlisi olarak dünyanın dört bir köşesinde insanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline kavuşması için çalıştı, bu hali tehdit eden her türlü etkenle mücadele etti. Sağlığı doğuştan kazanılmış bir hak olarak görerek din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin sağlık hizmetine eşit oranda erişmesi için uğraş verdi. Toplumsal eşitsizlikle mücadelenin aslında bir halk sağlığı mücadelesi olduğunu savundu, bu doğrultuda makaleler yayımladı, çalışmaların içinde oldu. Sağlığı devletler üstü bir kavram olarak görerek tüm bilgi ve enerjisini toplumsal fayda için harcadı, ticarileşmesine karşı çıktı. Küresel ölçekli sağlık sorunları konusunda çok deneyimli bir hekim olan Kartoğlu Covid 19 pandemisi sırasında, kamuoyunu bilgilendirici çok önemli açıklamalarda bulundu. Halk sağlığını korumak ve toplumu aydınlatmak için yaptığı çalışmaları, yurtdışında pek çok kez ödüllendirilen Doktor Ümit Kartoğlu tüm bu uğraşları ile Zonguldak'ın gururu olurken ZOKEV 2020 Bilim Ödülü'ne de layık bulundu.