ZONDEF'e değer katanlar ödülü

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Programda ayrıca Zonguldak'a değer katanlar ödül töreni gerçekleştirildi.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) ödüle layık görüldü. ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan; ödülü Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve ZTSO Başkanı Metin Demir'in elinden aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ile de görüşen Öncan, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Açılışı ve Zonguldak'a Değer Katanlar ödül törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da teşrifleri ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere İl Protokolü ile katılım sağladık. Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) olarak Zonguldak'a Değer veren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ödülüne layık görülerek ödülümüzü Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) Başkanı Metin Demir'in elinden aldık.

ZONDEF olarak bizleri bu ödüle layık gören başta Metin Demir Başkan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."