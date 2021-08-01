ZONDEF'ten “6767” fidan kampanyası

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarına karşılık Zonguldak Dernekleri Federasyonu fidan bağışı kampanyası başlattı.

Son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar sebebiyle ormanlar ve yerleşim alanları zarar gördü. Zonguldak Dernekleri Federasyonu "6767" fidanla kampanya başlattı.

Fidan bağış kampanyasına destek olmak için bağış çağrısı yapan ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, "Manavgat ilçesi başta olmak üzere şüpheli yangınlarda kaybettiğimiz zümrüt yeşili ormanlarımızı yeniden toprakla buluşturacağımız fidanlar ile daha büyük ormana dönüştüreceğiz. Bizlerde ZONDEF olarak "6767" fidanla bu kampanyaya nefes olmaya hazırız." dedi.