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Zongludak'ta 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 788 oldu

Zonguldak’ta 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 788 olarak açıklandı.

Zonguldak'ta 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 788 olarak açıklandı. Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3 bin 707 olarak açıklandı.


TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü, Ocak-Aralık 2019 Yapı İzin istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 52,4 azaldı, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 14,5 azaldı.


Zonguldak'ta 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2788, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 3707 olarak açıklandı. Karabük'te 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 468, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 1953 olarak açıklandı. Bartın'da 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 622, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 1777 olarak açıklandı.

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