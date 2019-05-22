Zonguldak 1. KodlaZon Festivali

Zonguldak'ta 8 ilçeden 96 okulun katıldığı kodlama ve yazılım etkinliklerinde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen festival saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Halk oyunu gösterilerinin ardından Festivalin açılış konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı konuşma yaptı.

8 ilçeden 96 okulun yeni ve farklı fikirlerle yola çıkarak sunduğu kodlama ve yazılım etkinliklerini değerlendiren Kapıcı, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz KodlaZon festivaline katılımlarınızdan dolayı kurumum adına sizleri selamlıyor ve hoşgeldiniz diyorum. Okullarımızda yapılan bu çalışmalar Valimizin himayelerinde festival boyutuna ulaşmıştır. Öğrencilerin oyun ve sosyal medya bağımlılığından kurtularak yazılım üretmelerini sağlamak, yerli ve milli dijital oyun yazılımlarını teşvik etmek. Oyun adı ve karakterlerinin Türkçe kullanılmasını yaygınlaştırmak bizim en önemli hedefimizdir. Sıcak savaşların tarihe gömüldüğü siber savaşlarla devletlerin birbirine üstünlük sağlamaya çalıştığı ve yapay zekanın giderek önem arz ettiği bir çağdayız. Bugün burada 8 ilçeden 96 okulun yeni ve farklı fikirlerle yola çıkan 320 öğrencisiyle birlikte beşinci ve altıncı sınıf kodlama ve yazılım etkinliklerini büyük bir gururla izleyeceğiz. Karaelmas'ın çocuklarına imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin kanıtı bu festivalimizdir” dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da, “Bu gün Zonguldak'ta gerçekten ciddi bir heyecanı paylaşmak üzere bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğimizin adı 1. KodlaZon festivali. Kodlama festivali. Kodlama kavramı göreceli bir kavram. Ama öyle bir kavram ki hayatımıza girdi ve çıkacağa benzemiyor. Kodlama deyince hafızalarınızda neler canlanıyor tam bilemiyorum. Doğrusu tam beyinlerimize yerleşmiş bir kavram da değil. Bu biraz yeni bir kavram. Biraz geleceğe hitap edişiyle alakalı. Ama bu kavramla buluşmalıydık. Doğrusu benim bu üçüncü tecrübem oluyor. Manisa'da ve Rize'de bu çalışmaları yapmıştık. Bir toplantıda okul müdürlerimizle istişare ettik. Onların da uygun görüşleriyle yola çıkalım istedik. Yola çıktık, ekibimizi kurduk. İşe başladık ki ne görelim? Meğer enerji Zonguldak'ın altında olduğu kadar üstünde de varmış. Biz bunu algılamakta geç kalmışız. Gerçekten müthiş bir heyecan ve kabulle okullarımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz buna katıldılar. Kısa sürede çok önemli mesafeler kat ettiler. Kodlama kod okur yazarlığı, algoritma mantığı her geçen gün hayatımıza yerleşiyor. Gelecekte çok daha fazla yerleşecek. Artık internetin, kodlamanın yer almadığı bir yenilikle bir aktiviteden söz etmek oldukça zor. Bize de düşen bu yeni duruma uyum göstermekti. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bir dizi yenilik yapılıyor. Bunlardan birisi de önümüzdeki yıldan itibaren ilkokullarda kodlama eğitimi verilmeye başlayacak” şeklinde konuştu.