İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak AFAD İzmir'de

İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında Zonguldak AFAD ekibi yardım için deprem bölgesine gitti.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında Zonguldak AFAD ekibi yardım için deprem bölgesine gitti. 1 kişiyi enkaz altından çıkardı.


Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında birçok yerde bina yıkıldı. AFAD Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve 4 arama kurtarma teknisyeni Zonguldak'tan yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Zonguldak AFAD ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalara katılan ekip enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için yardımda bulunuyor. Zonguldak AFAD ekibinin de aralarında bulunduğu kurtarma çalışmalarında bir kişi enkaz altından canlı olarak çıkartıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.