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Zonguldak-Ankara yolunda kar etkili oldu

Zonguldak’ta yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Zonguldak-Ankara yolunda da sürücüler kontrollü seyir etti.


Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran kar nedeniyle yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.


Ormanlar ve yaylalar beyaz örtü ile kaplandı. Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Zonguldak-Ankara karayolu Sapça Tüneli mevkisinde de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü seyretti.

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