İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak Baro Başkanı otoparkta yumruklu saldırıya uğradı

Zonguldak Baro Başkanı Av.

Türker Kapkaç, otoparkta bir otoparkta çıkan yol verme kavgasında saldırıya uğradı. Başkan dudağından yaralanırken saldırgan ise ekipler tarafından gözaltına alındı.


İddialara göre, olay, dün kent merkezindeki bir otoparkta yaşandı. Akşam saatlerinde otoparktan çıkan Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, yol verme tartışması sonrası E.A., isimli şahıs Türker Kapkaç'a saldırdı. Darp edilen Baro Başkanı Kapkaç Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınarak dudağına dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Kapkaç taburcu edildi. Saldırgan E.A polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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