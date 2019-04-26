Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan;

Ömer Selim Alan, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Ömer Selim Alan, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Başkan Alan, Seçimde verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Zongudak'ın hizmet noktasında diğer illere göre geride olduğunu ve Zonguldak'ta en önemli sorunun yol odluğunu ifade eden başkan, Alan, “31 Mart seçimlerinden sonra görevi devir aldık. Hala ziyaretlerimiz devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren daha çok caddelerde olacağım. Yol sorunlarımızı hallederiz. Hemen hemen her mahallede yol ile ilgili problemimiz var. Zonguldak'ımızı inşallah birlikte taşıyacağız. Yükümüz ağır. Projelerimizi, düşüncelerimizi sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza ileteceğiz. Sorunları seçimler öncesinden de biliyorduk. Bugün yapma makamındayız ve bu sorunları çözmek için geldik. Vatandaşımız 31 Mart seçimlerinde değişimin ve gelişimin gerektiğini sandığa yansıttı. Kazanan Zonguldak oldu. Türkiye'ye örnek bir seçim süreci Zonguldak'ta yaşandı. Kendi partimin ve diğer partilerin adaylarına, teşkilatlarına il başkanlarına centilmenlik içerisinde bir yarış gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz. Siyaseten rekabet yaşadığımız Şenol Şanal ve Hamdi Ayan ile görüşüyoruz. Biz emeklemek istemiyoruz, yürümek istiyoruz. Sizlerden de destek istiyoruz. Zonguldak'ın sorunu çok ve en büyük sorunumuz yol. 19 mahalle muhtarımızla bir araya geldik. Acil eylem planı yaparak mahallelerimizin sorunlarını yazacağız ve çözeceğiz. Tabi önceliğimiz yol. 19 mahallemizin yolu kötü durumda. Ekim ayının sonuna kadar yollarımızın yüzde 60'ı tamamlanmış olacak. Önce alt yapımızı acil olarak tamamlayacağız ve ardından üst yapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Açıkladığımız projelerimiz vardı. Bunları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda değerlendirdik. 5 proje ile karşınıza çıktık. En önemlisi lavuar alanı projesi. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile görüştük. İlk önce bu projeyi hayata geçireceğiz. Orada miraslarımızı koruyarak, yeşil alanı bol tutarak hayata geçireceğiz. Diğer projelerimizin planlamasını yapıyoruz. 115 gün çok konuştuk, artık icraat zamanı. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Zonguldak oldu. Bütün partilerimizle el ele vereceğiz çünkü başka Zonguldak yok" dedi.

“Özgürlük heykeli trafik için kaldırdık”

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Valilik önündeki caddede bulunan Özgürlük Heykeli'nin trafik düzenlemesi nedeniyle oradan kaldırıldığını ifade eden başkan Alan, “Valilik önündeki caddede bulunan Özgürlük Heykeli trafik sıkıntısına çözüm bulmak için kaldırdık. Şehrimizden en büyük sorunlarımızdan biri trafik sorunu Trafiği Uzun Mehmet'ten ters yöne aktaracağız. Trafik sorununu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Oradan kaldırılan heykel emniyet müdürlüğümüzün oradaki kavşağa konulacak. Sonuçta buna verilen bir ücret var bunu zayi edemeyiz. Bunu en güzel yerde değerlendireceğiz. Gazipaşa Caddesi'ni belli zamanlarda trafiğe kapatmayı düşünüyoruz. Mithatpaşa Tüneli tamamlandıktan sonra caddenin tamamen trafiğe kapatılacak. Bunun yaptığımız görüşmelerde 1 buçuk yıl sonra Mithatpaşa Tüneli tamamen tamamlanmış olacak. Şehrimiz için en doğru kararı vermek için çalışıyoruz. Niyetimiz Gazipaşa Caddesi'ni belirli zamanlarda trafiğe kapatarak Uzun Mehmet Caddesi'nden trafik akışını sağlamak. Tabi bunun üzerinde daha çalışıyoruz. Herkesin memnun olacağı bir çalışma içerisindeyiz. Şunu söyleyebilirim. Ramazan ayında Gazipaşa Caddesi'nde haftanın 1 veya 2 günü boydan boya masalar kurup iftar yapacağız” şeklinde konuştu.

“1 ay içinde çalışmalar başlayacak”

Acılık ve Çaydamar derelerinin DSİ tarafından 1 ay içinde çalışmalara başlanacağını belirten başkan Alan, “DSİ Genel Müdürümüze Zonguldak'ın derelerinin durumunu anlattım. Kendisine ‘Kastamonu'daki derenin aynısının yapılmasını istiyoruz' dedik. Sağ olsun kendisi Zonguldak'ın bu alanda geride kaldığını ve 1 ay içerisinde çalışma başlatacaklarını söyledi. Bunun da müjdesini verelim. Zonguldak, Kastamonu'daki gibi güzel bir dereye kavuşacak. Burada tabi duvarların sağlamlığına bakacağız. Kent merkezinden başlayarak Çaydamar ve Acılık istikametine doğru çalışma 1 ay içerisinde başlayacak” dedi.

“Fevkani köprüsü ile ilgili bir düşüncemiz yok”

Fevkani Köprüsü hakkında da bilgi veren Ömer Selim Alan, fevkani köprüsünü yıkmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Köprüyü güçlendirme anlamında bir çalışmaları olacaklarını söyleyen başkan Alan, “Fevkani Köprüsü ile ilgili şimdi bir düşüncemiz yok. Orada çok esnafımız var. Büyük bir iş. Kimseyi mağdur etmeden bir proje talebi gelirse yaparız. Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz demiştik. Fevkani Köprüsü'nün güzelleşmesi, güzel görünmesi bizim için de Zonguldak için de çok önemli. Projelerimiz arasında güzelleştirmek alanında çalışmalar da var. Köprünün güçlendirilmeye ihtiyacı var. Güçlendirilmesi alanında bir çalışma yapılacaktır” şeklinde konuştu.