Zonguldak Belediyesi çalışmalarla kayıp kaçağın önüne geçecek

Zonguldak Belediyesi, kısa süre önce başlattığı İstasyon Caddesi'nde içme suyu isale hatlarını yenileme çalışmasını sürdürüyor.

Zonguldak Belediyesi; Karaelmas Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yaklaşık 40 yıldır sorun yaşanan içme suyu ana hatlarını yenileme çalışmalarına başladı. 450 metre 800'lük, 800 metre P100 borularının kullanılacağı çalışmalarla birlikte kayıp kaçağın da önüne geçilecek. Çalışmaların ardından sıcak asfalt kaplaması da tamamlanarak şehrin ana güzergahlarından biri olan yol vatandaşların hizmetine sunulacak.