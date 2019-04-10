Zonguldak Belediyesi meclisi ilk toplantısını yaptı

Meclisin gündem maddelerindeki komisyon üyelikleri oylamalarla belirlendi.

Zonguldak Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gerçekleştirilen meclis toplantısı yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, “Belediye kanunun 19. Maddesi gereğince bugün yapacağımız meclis toplantısına hoşgeldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geride bıraktığımız seçim süreci sonucunda Zonguldak halkının görüşleri sonucunda şahsım belediye başkanlığına sizler de meclis üyeliklerine seçilmiş bulunmaktasınız. Zonguldak'a yakışır en güzel hizmetlere talip olduk. Zonguldak halkı da bizleri layık gördüler. Huzurunuzda her birimiz adına Zonguldak halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Zonguldak ve halkımız yararına alacağımız kararda birlik ve beraberlikle hareket edeceğimize gönülden inanıyorum. Belediye meclisimizin yeni dönemde birleştirici, yapıcı çalışmaları olacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından meclis 1. Ve 2. Başkan vekilleri belirlendi. Yapılan oylamalara göre Meclis 1. Başkanvekili AK Parti'den Murat Uzun, Meclis 2. Başkanvekili ise yine AK Parti'den Samet Ayvaz seçildiler. Meclis katipliğine asil üye olarak AK Parti'den Uğur Sarıkan ve Havva Yılmaz seçildiler.

Encümen üyeliklerine ise yine AK Parti'den Şendoğan Karataş, İbrahim Cansız ve Sariye Eryiğit seçildiler.

Komisyon üyeleri belirlendi

Belediye meclis toplantısında gerçekleştirilen oylamalar doğrultusunda komisyon üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna AK Parti'den Uğur Sarıkan, Havva Yılmaz Bünyamin Babaiban seçilirken CHP'den ise Özberk Papila ve Hürmet Kartal seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na ise AK Parti'den Bekir Selçuk, İbrahim Cansız ve Murat Uzun seçildiler. CHP'den ise Turgut Aydın ve Sertan Bacak seçildiler.

Türlü İşler Komisyonu'na AK Parti'den Hüseyin Kahveci, Lütfü Çavuş ve Sinan Toprak, CHP'den ise Ozan Demirtaş ve Vahdettin Velioğlu seçildiler. Trafik Komisyonu'na AK Parti'den Onur Turgut, Mehmet Gökçınar ve Gökhan Çüteli seçilirken CHP'den Hasan Şenol ve Kenan Ekiz seçildiler.

Metropolitan Belediyeler Birliği'ne ise asil üye olarak AK Parti'den Şendoğan Karataş, Sinan Toprak ve Samet Ayvaz seçildiler. Yedek üye olarak ise Hüseyin Kahveci, Havva Yılmaz ve Gökhan Çüteli seçildiler.

ZONÇEB üyeliği için AK Parti'den asil üye Bünyamin Babaiban seçilirken yedek üyeliğe ise yine AK Parti'den Mehmet Gökçınar seçildi. Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği'ne ise asil üye olarak AK Parti'den Onur Turgut ve Birkan Hamarat seçilirken yedek üyeliklere ise yine AK Parti'den Uğur Sarıkan ve Sariye Eryiğit seçildiler.

01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihli Zonguldak Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporu oylanırken 5 CHP'li üye salon dışına çıkarken, 7 CHP'li meclis üyesi yeterli görüldüğünü belirterek oy kullandı. Ancak buna karşı, 2018 yılı faaliyet raporu 19 oyla yetersiz görüldü. Meclisin son gündem maddesi olan belediye başkanına yetki verilmesinin ardından ikinci meclis toplantısının Mayıs ayında yapılması kararlaştırıldı.