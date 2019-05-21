Zonguldak Belediyesinden 3 bin kişilik iftar

İftar yemeğine yaklaşık 3 binin üzerinde katılım oldu.

Zonguldak Belediyesi tarafından tertiplenen iftar programı için Fevkani Köprüsü gün içinde trafiğe kapatılarak hazırlandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar yemeğine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti İl ve İlçe başkanları, bazı daire müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaş topluluğu katıldı. İftar programı öncesi, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, vatandaşların tek tek masalarına giderek kendileri ile sohbet edip, ‘Hayırlı Ramazanlar' temennisinde bulundu.

İftar programı sonrası, vatandaşlara hitap eden Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ‘Ramazan ayı, insanların manevi duygularını artıran, en bereketli en güzel aylardan biridir. Ramazan'ın bereketini aynı masada paylaşmak ve manevi duygularımıza güç katmak için hemşerilerimiz ile bir araya geldik. Birlik ve beraberlik duygularımızı daha da güçlendirerek, Ramazan Ayı'nın bu güzel ve manevi ortamında sizlerle birlikte orucumuzu açmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu mübarek ayda, sevgi, saygı, sabır ve hoşgörü duygularımızın pekişmesi adına, Rabbim nice bereketli sofralarda bir araya gelmeyi nasip eylesin. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hepinize iftar programımıza katıldığınız için şükranlarımı sunuyorum.' şeklinde konuştu.